Nowa is een circulair sieraad En wordt gemaakt van goud en zilver uit oude mobieltjes.

De Eternal Connection lijn is beschikbaar in goud, verguld goud en zilver | Foto: Nowa

Nowa staat voor No Waste en is de eerste sieradenlijn ooit, gemaakt van goud en zilver uit oude mobieltjes. De afvaltelefoons worden ingezameld door Closing the Loop in Afrika waarna de grondstoffen worden gerecycled. We spraken met mede-oprichter Josette over haar twinkelende onderneming.

Closing the Loop

Drie jaar geleden werkten Nowa oprichters Josette en Joyce allebei bij social enterprise Closing the Loop. Een organisatie die werkt aan het oplossen van een groot afvalprobleem, dat van elektronisch afval. Ook wel e-waste genoemd en volgens Josette, de snelst groeiende afvalstroom ter wereld. Jaarlijks worden er zo'n 2 biljoen telefoons geproduceerd en 70% van alle telefoons die worden hergebruikt komen in Afrika of Azië terecht. Van alle oude telefoons wordt maar een heel klein deel - op een verantwoorde manier - gerecycled. Dat is zonde want het winnen van de grondstoffen is zeer impactvol, des te belangrijker dus om de grondstoffen te hergebruiken.

Gerecycled goud

Joyce en Josette wilden iets bedenken dat het probleem van e-waste tastbaarder maakt, maar dan wel op een positieve manier. 'We willen laten zien dat er waarde zit in afval en dat je mooie dingen kunt maken van oude telefoons. Nowa wil mensen aanzetten tot actie. Verkoop je telefoon of laat deze recyclen, maar laat 'm niet gewoon thuis liggen.' De sieraden van Nowa worden gemaakt van goud en zilver uit oude telefoons. Voor de zilveren armband van Nowa zijn 12 telefoons nodig, voor de armband van goud zijn dat er 55. Voor elk sieraad dat ze verkopen worden ook weer 5 afvaltelefoons ingezameld door Closing the Loop. 'We willen in de toekomst het liefst een volledig materiaal-neutraal sieraad maken. Dus dat we evenveel afvaltelefoons inzamelen als nodig is voor de sieraden die we verkopen.'

Multifunctioneel circulair sieraad

Nowa heeft een succesvolle crowdfundcampagne op Kickstarter achter de rug. Speciaal hiervoor ontwierpen ze de Eternal Connection lijn die inmiddels ook in de webshop te koop is. 'Eternal omdat de grondstoffen eindeloos gebruikt kunnen worden en Connection vanwege de verbinding met elkaar en de natuur.' Deze 3 ontwerpen zijn zoals gezegd speciaal voor de campagne ontwikkeld, de ondernemers werken namelijk al vanaf de start aan een multifunctioneel sieraad. Ze deden met dit idee zelfs al mee aan de ASN Bank Wereldprijs 2016. 'Het design kun je door middel van magneetjes zowel aan je ketting als aan je armband dragen, je kunt er oorbellen van maken maar ook een broche. Een uniek circulair sieraad dat je eindeloos kunt combineren. 'Het ontwikkelen daarvan heeft tijd nodig en is duur, maar we gaan het multifunctionele sieraad snel lanceren want hij is bijna af.'

Duurzame sieraden

