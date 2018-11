Mislukt ecoproject: duizenden autobanden uit zee Wat in de jaren 80 werd aangelegd als rif bleek een bron van microplastics en giftige stoffen.

David Edelstein via Unsplash

Het is een gek gezicht, zo aan de chique kust van Cannes. Op dit moment halen Franse autoriteiten duizenden autobanden uit de Middellandse Zee. Wat in de jaren tachtig werd aangelegd als een kunstmatig rif bleek achteraf toch niet zo’n goed idee. Ontmantelen dus!

Zo’n 25.000 autobanden lagen vijfhonderd meter voor de kust van Cannes. Ze zouden de biodiversiteit verhogen, doordat zeedieren in de binnenkant van de banden konden leven en het de perfecte plek was voor koraal. Ook leek het de bedenkers een handige opslagplaats voor de versleten banden. Vissers uit de regio stemden in, omdat het gebied niet bevist mag worden. Niemand die het daar stoort, zou je denken.

Autobanden zorgen voor waterontreiniging

Maar helaas bleek het niet zo’n slimme zet. Het rubber van de autobanden zorgde voor een heftige waterverontreiniging. Een onderzoek uit 2005 wees aan dat er zware metalen en andere giftige stoffen in het water rondom de autobanden zat. De vissen die de banden als schuilplaats moesten gebruiken zwommen liever een stukje verder.

Omdat het geen acuut risico betrof bleef het ‘bandenrif’ na het onderzoek nog jaren liggen. Totdat nieuw onderzoek de ernst van de situatie aantoonde. Wetenschappers verwachten dat de banden, als ze zouden blijven liggen, kunnen vallen of verslijten, waardoor het zeeleven nog verder zou worden verstoord. Een opruimactie bleek dus toch wel handig.

Foto: Barna Bartis via Unsplash

Miljoenenoperatie met microplastics

Omdat 25.000 autobanden uit het water halen niet iets is wat je even met je schepnetje op een zondagmiddag doet (en de hele operatie meer dan een miljoen euro kost) besloot de Franse regering eerst een proef te doen. Ze haalden enkele duizenden banden uit het water om te kijken of dat te doen was. Het risico was namelijk ook dat de banden zouden afbrokkelen op het moment dat ze in beweging werden gebracht.

Dat bleek gelukkig niet het geval en daarom worden de komende weken nog eens 10.000 banden uit het water gehaald. Duikers en speciale boten halen de banden uit het water. Dat gaat nog niet zo eenvoudig. ’s Ochtends is het water nog helder, maar wanneer de banden in beweging komen wordt het water ontzettend troebel. De rest staat voor volgend jaar op de planning. Medefinancierder van de hele operatie is trouwens bandenfabrikant Michelin. Zij dragen 200.000 euro bij, bovenop de miljoen van de Franse overheid.

Foto Scott Webb via Unsplash

Banden recyclen: een slim idee

Wat er met de banden gaat gebeuren? Die worden naar een recyclinginstallatie in Nice gebracht en vermalen tot granulaat. Dat wordt vervolgens gebruikt in de bouwsector. Er zijn overigens nog veel leukere manieren om je oude banden te recyclen. Het opgeruimde gebied wordt verder met rust gelaten, zodat het zich natuurlijk kan herstellen. Wel wordt het gemonitord door wetenschappers van de universiteit van Nice.

Ook in Nederland gaan we een rif bouwen, maar niet van autobanden, maar betonnen modellen. Meer informatie over dat project, De Rijke Noordzee, lees je in dit artikel.